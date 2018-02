Continuano le denunce per droga e guida in stato di ebbrezza

Un uomo di 51 anni, di Poggio Renatico, che era al volante della sua auto nonostante fosse ubriaco, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Terre del Reno per guida in stato di ebbrezza. L’uomo è stato fermato dai militari a un posto di controllo stradale: i carabinieri hanno subito capito che l’uomo aveva alzato troppo il gomito e la conferma è arrivata dall’alcol test, che ha riscontrato nel sangue dell’automobilista un tasso di alcol pari a 1,46 g/l. La patente è stata ritirata ed il veicolo affidato in custodia ad altra persona.

I carabinieri della stazione di Porto Garibaldi hanno denunciato per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio un 22enne di Comacchio. Il giovane, fermato alla guida della sua auto, è stato perquisito e trovato in possesso di sei grammi di marijuana.

Bevono troppo, ma si mettono ugualmente al volante. Così due donne, una 26enne di Comacchio e una 46enne di Porto Garibaldi sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri del Norm di Comacchio. Entrambe sono state fermate alla guida dei propri veicoli e i test hanno evidenziato che avevano nel sangue un tasso di alcol superiore ai limiti previsti dalla legge.

Un cittadino romeno di 33 anni residente a Codigoro è stato segnalato dai carabinieri del Norm di Portomaggiore alla prefettura di Ferrara per detenzione di stupefacenti per uso personale. Controllato a bordo del suo veicolo è stato trovato in possesso di 4,10 grammi di marijuana.