Il suo cuore si è fermato all’improvviso, mentre faceva la doccia a casa, in compagnia del papà. Un cuore giovane, giovanissimo: da soli nove anni batteva nel petto di Erik Capponcelli, il bambino deceduto sabato scorso su un lettino della Rianimazione dell’ospedale Sant’Anna, a Cona, dopo essere stato ricoverato in condizioni disperate quattro giorni prima.

Malore sotto la doccia, muore a nove anni Ferrara. Il bimbo ha avuto un arresto cardiaco, il decesso al Sant'Anna dopo quattro giorni. La famiglia: non sappiamo il perché. Dato il consenso per l'espianto degli organi. Psicologi in classe per i compagni Una tragedia che ha colpito una famiglia di Masi San Giacomo, da pochi giorni trasferitasi a Ferrara, e che ha lasciato sgomenti gli amici e i vicini di casa, che ha fatto piangere i compagni di scuola e convinto i medici che hanno avuto in cura il piccolo paziente a svolgere tutti gli accertamenti necessari per cercare di chiarire le cause di una morte finora inspiegabile.

