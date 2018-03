Malattie vascolari, ecco la nuova chirurgia

ARGENTA. Dopo la nomina dei vertici dei superdipartimenti interaziendali, in carica dell1 gennaio scorso, a giorni si svolgerà il primo convegno scientifico che vede coinvolte insieme azienda ospedaliera, azienda Usl e Unife. Si svolgerà ad Argenta il 21 e 22 marzo. La due giorni comprende una parte teorica, il 21, e una sessione pratica in sala operatoria il giorno successivo. «E' un piccolo segnale, ma forse grande politicamente, poiché per la prima volta medici universitari e dell'azienda si trovano a discutere ed a condividere percorsi - commenta il prof. Paolo Zamboni, direttore della Sezione di Medicina e Chirurgia traslazionale di Unife e del Centro di malattie vascolari del Sant'Anna - Le nuove tecniche che proponiamo ad Argenta, permettono di operare le varici senza asportare vene e senza anestesie pericolose. Si viene dimessi in giornata e si torna a lavorare qualche giorno dopo in perfetta efficienza. L'Azienda USL per questo ci ha dotato di tecnologie di avanguardia». Parteciperanno anche specialisti nazionali e un ospite, il prof. Diaz dell'Università del Michigan.

Questo il programma: 09.00 – 09.30 Apertura lavori, saluti delle autorità INNOVAZIONI IN FLEBOLOGIA CHIRURGICA Moderatori: Giorgio Cavallesco; Carlo Feo 09.30 – 09.45 Dall’asportazione alla conservazione (Paolo Zamboni) 09.45 – 10.00 Dall’emodinamica chirurgica alle tecniche mini-invasive (Sergio Gianesini) 10.00 – 10.15 Diagnostica eco-color-Doppler: il progetto pre-operatorio (Erica Menegatti) 10.15– 10.30 L’ulcerazione venosa cronica e la chirurgia rigenerativa (Maria Grazia Sibilla) 10.30 – 10.45 discussione 10.45 – 11.00 COFFEE BREAK PREVENZIONE E TERAPIA DELLE SEQUELE DELLA MALATTIA VENOSA CRONICA Moderatori: Luca Traina, Tiberio Rocca. 11.00 – 11.15 La compressione elastica: evidenze ed imprescindibilità (Giovanni Mosti) 11.15 – 11.30 Calze elastiche come dispositivo terapeutico e preventivo: come scegliere? (Mirko Tessari) 11.30 – 11.45 Riabilitazione vascolare: condicio sine qua non (Anna Maria Malagoni) 11.45 – 12.00 QDP e la definizione di insufficienza delle perforanti (Sergio Gianesini) 12.00 -12.30 DISCUSSIONE 12.30 – 13.30 LUNCH COMUNE DI ARGENTA INNOVAZIONI IN LINFOLOGIA Moderatori: Vincenzo Gasbarro, Elio Piccinini. 13.45 – 14.00 Linfedema: stato dell’arte (Vincenzo Gasbarro) 14.00 – 14.15 Idrochinesiterapia adattata (Sergio Gianesini) 14.15 – 14.30 Trattamento domiciliare degli edemi da immobilità (Mirko Tessari) 14.30 – 14.45 Nuovi dispositivi per la compressione nel linfedema (Giovanni Mosti) 14.45 – 15.00 DISCUSSIONE LETTURA Presidente: Paolo Zamboni 15.00 – 15.20 VENOUS DISEASE: from the bench to the bedside (Jose Diaz – University of Michigan) CHIRURGIA MININVASIVA AD ARGENTA: NON SOLO VENE Moderatori: Leo Massari, Pantaleo Greco. 15.30 – 15.45 Innovazioni ortopediche per gli arti inferiori (Leonardo Osti) 15.45 – 16.00 L’artroscopia di ginocchio (Roberto Rossi, Gaetano Giudice.) 16.00 – 16.15 Storia e maestri di 20 anni di isteroscopia ad Argenta: (Pietro Grazi) 16.15 – 16.30 La colposcopia (Anna Delia Abruzzese ) 16.30 – 16.45 Problemi anestesiologici in Day Surgery (Stefano Bianchi) 16.45 – 17.00 DISCUSSIONE 17.00 – 17.30 QUESTIONARI ECM E CHIUSURA LAVORI