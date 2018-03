Caccia agli aggressori dopo le botte e il sangue

Ferrara, rissa a colpi di spranghe e bastoni Attimi di paura domenica pomeriggio davanti al Caffè Vienna in via Bologna a Ferrara. Due gruppi di persone si sono infatti affrontati a colpi di spranghe e bastoni. I clienti del locale, terrorizzati, sono stati messi al sicuro all'interno del locale dagli stessi titolari. I protagonisti dello scontro, compresi quelli feriti, si sono dileguati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. LEGGI L'ARTICOLO

FERRARA. Non è stata una rissa e basta, ma qualcosa di ben più grave, un regolamento di conti pianificato e programmato dalle persone che si sono scontrate davanti al Caffè Vienna, domenica pomeriggio, davanti a tanti clienti impauriti e sotto choc. Con aggressori (un gruppo di 4 persone arrivate in auto davanti al locale) e aggrediti (tre persone che erano uscite dal Caffè) a scontrarsi con bastoni di legno, aste di ferro e le chiavi per smontar gomme delle auto: segnale che porta a pensare ad un atto premeditato, un regolamento di conti sul quale ora si dovrà cercare il movente.

E proprio per la sua gravità, ora sulla rissa del Caffè Vienna indaga la squadra mobile della Polizia che ha avviato le indagini ieri mattina e avrebbe già identificato una delle persone coinvolte, un giovane albanese che avrebbe anche riferito di essere andato all’ospedale: tuttavia non vi sarebbe traccia del suo ingresso a Cona, almeno con il suo nome e cognome, forse con un alias. Altri elementi sono stati acquisiti dalle telecamere della zona, visionate allo scopo di individuare e riconoscere eventuali persone coinvolte nella rissa-regolamento di conti, e soprattutto l’auto che è scappata con a bordo gli aggressori. Occorre però dire che anche gli stessi aggrediti, dopo le botte e le sprangate, sono scomparsi: solo uno di loro, tra i feriti, dicevamo, sarebbe stato identificato dalla Polizia e sulla base delle sue indicazioni sono state avviate le indagini per capire il motivo di uno scontro così violento davanti ad un locale. Altri testimoni del fatto, al di là del registrare la gravità dello scontro e la paura che ha innescato, non hanno saputo dir tanto sulle persone coinvolte. Il gestore del bar ha riferito che i tre sono usciti e che si sono incontrati-scontrati con gli altri 4 all’esterno.





E nel vedere l’aggressione ha urlato loro che chiamava la polizia, innescando il fuggi fuggi generale, anche degli aggrediti: tanto che all’arrivo della polizia non c’era più nessuno, nè tantomeno le armi del regolamento di conti, nel frattempo portate all’interno del locale.