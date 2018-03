Denunciato dopo il furto da 1,12 euro

Un altro furto, anche se di pochissimo, sempre furto è, e come tale va denunciato. Così han fatto anche ieri mattina i titolari del Despar di Corso Porta Reno, da tempo purtroppo presi di mira dai ladri anche quelli “seriali” che rubano anche una trentina di confezioni di Nutella a botta.



Dopo aver fermato uno dei tanti ladri, con una confezione di vino in scatola, valore di 1,12 euro, hanno chiamato una Volante della polizia. E così, attorno alle 14.30 i due agenti di servizio hanno preso in consegna il ladruncolo e poi verbalizzato la denuncia per il furto messo a segno.