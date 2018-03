Muore in mezzo alla strada stroncato da un malore

MASI SAN GIACOMO . Era appena uscito di casa, attorno alle 22 di domenica sera, e stava portando i rifiuti domestici nell’apposito cassonetto quando improvvisamente si è accasciato al suolo. È morto così Marcello Mantovani, 81 anni, molto conosciuto nella frazione masese.



Alcuni clienti dell’attiguo Bar Bernagozzi, che stavano ritornando a casa dopo aver trascorso la serata nel locale, hanno notato un uomo a terra e hanno immediatamente avvertito i soccorsi. Quando l’ambulanza è giunta sul posto per l’anziano però non c’era più nulla da fare. L’uomo era già morto, stroncato da un malore. Si tratta appunto di Mantovani, conosciuto in paese con il soprannome di Dino, 81 anni, che per una vita ha svolto la professione di muratore.



Mantovani abitava in via Ludovico Ariosto, nel centro della frazione masese. Qualche anno fa era scomparsa la moglie. Lo si vedeva quotidianamente al bar dove giocava interminabili partite a carte, spesso in compagnia del patron della Spal, Francesco Colombarini e tutti i lunedì, quando i bar del paese erano chiusi, si recava nella sede della Pro Loco nelle ex scuole elementari, in quanto tutti i lunedì i volontari della Pro Loco aprono la loro sede.