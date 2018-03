Il mare mangia la spiaggia a Spina. Bagni allagati

Acqua alta a Porto Garibaldi e Estensi: allagamenti e strade transennate Estensi e Porto Garibaldi fanno i conti con l’acqua alta. In serata è stato attivato il centro operativo comunale di protezione civile per l’emergenza idraulica legata allo stato del mare e sono entrati in azione anche i vigili del fuoco. Acqua in strada a Porto Garibaldi, a Estensi si è aperto un fontanazzo sotto il ponte della Romea ed è stata transennata la strada che corre lungo la banchina. (video di Filippo Rubin) LEGGI L'ARTICOLO

LIDO DI SPINA . Un lago d’acqua salata tra i campi da beach tennis e il parco giochi del Bagno San Marco al Lido di Spina dopo la mareggiata che, tra domenica e lunedì ha investito la costa. Detriti e legname trascinati a riva dalle correnti marine hanno invaso l’arenile, sino a lambire la piscina interna al Bagno, le cabine, molte delle quali ora necessitano di manutenzione straordinaria, perché l’irruenza del mare ha danneggiato porte e rivestimenti.

Il Bagno San Marco a Lido Spina



È desolato Sante Fabbri, titolare dello stabilimento balneare situato nei pressi del campeggio “Mare e Pineta”, dato che «avremmo dovuto riaprire l’attività di ristorazione domenica prossima, in occasione della domenica delle Palme, come tutti gli anni, ma siamo qui impegnati a pulire, a rimuovere detriti, sabbia bagnata e a sistemare tutto. Sono partiti i motori dei freezer e dei frigoriferi, perché dentro il Bagno avevamo 20 centimetri d’acqua. All’esterno è tutta melma e si fa fatica anche a ripristinare».



È raro che una mareggiata provocata da vento di bora e non dal più temibile scirocco procuri danni come quelli registrati dal Bagno San Marco, ma anche dai vicini Capanna e Haiti, al servizio del camping Mare e Pineta. L’ingressione marina, nonostante il litorale dei Lidi sud si connoti per la sua estensione, si è fatta sentire parecchio, come è avvenuto in occasione di un episodio analogo, l’11 novembre scorso. «Negli ultimi 10 anni si è alzato il cordolo dunoso qui di fronte al Bagno - prosegue Sante Fabbri -, che fa da argine e quando il mare si gonfia, prende forza e arriva fin dentro alle strutture, come questa volta. La duna è intoccabile e le assicurazioni non coprono i danni provocati da eventi marini, ma solo da vento, trombe d’aria e dovrò sostenere almeno 8mila-10mila euro di costi per ripristinare il Bagno».