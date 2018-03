Tagliani e il ponte chiuso «Puntiamo sui tre mesi»

La chiusura del ponte sul Po della Statale 16 durerà meno di quattro mesi, «ma abbiamo chiesto all’Anas, e loro ci stanno già lavorando con l’impresa, per avvicinare il più possibile il periodo di chiusura a tre mesi». A dirlo è il sindaco Tiziano Tagliani, sulla base del colloquio sostenuto ieri mattina con il responsabile del coordinamento territoriale Nord Est dell’azienda strade, Claudio De Lorenzo. La stima dei tempi è basata sul presupposto della chiusura completa, e non parziale, del ponte, che è peraltro la soluzione preferita dall’amministrazione comunale cittadina, in contrasto su questo con i sindaci della riva polesana.



Tagliani e De Lorenzo hanno discusso del cantiere più delicato dell’anno a margine di un incontro in agenda da tempo a Bologna, alla presenza della Regione. Il sindaco, si legge sulla nota ufficiale, ha sollecitato il dirigente Anas sui tempi del cantiere, «sollecitazione subito raccolta dall’ingegner De Lorenzo, che ha rassicurato di avere preso accordi con l’impresa esecutrice dei lavori per ridurre al minimo indispensabile i tempi del cantiere. Dal canto suo, l’assessore regionale Raffaele Donini ha letto la lettera inviata al ministro per le Infrastrutture, Graziano Del Rio, con la quale la Regione Emilia-Romagna chiede l’azzeramento del pedaggio autostradale nel tratto Occhiobello-Ferrara Nord per l’intera durata dei lavori del ponte». Tagliani ha poi aggiunto, su specifica domanda, che il dirigente Anas ha garantito una durata dei lavori «sui 3-4 mesi, in linea con quanto si era detto negli incontri fin qui svolti. Noi abbiamo specificato che la Statale 16 è praticamente una strada urbana per Ferrara, nel senso che collega 25mila persone residenti dall’altra parte del fiume che gravitano sui servizi della città, ma anche molti abitanti di Pontelagoscuro abituati ad andare di là quotidianamente. Ecco perché contiamo si possano ridurre a 3 i mesi d’interruzione del traffico». Palazzo Municipale ha anche spiegato di essere contraria all’ipotesi di senso unico alternato, «si formerebbero comunque code lunghissime, raddoppiando o più i tempi del cantiere e lavorando su mezza soletta alla volta. Meglio a questo punto una chiusura completa più breve, con tutte le agevolazioni possibili per i pendolari».



L’ipotesi di tempi più lunghi, emersa in questi giorni, deriva forse da quanto indicato nel bando di gara Anas, che parla di 270 giorni di durata dell’appalto inteso, però, come tempo limite e comunque relativo a un doppio intervento. Sono stati infatti messi a gara contemporaneamente i lavori di due ponti Anas, a Pontelagoscuro e sul Reno, lungo la Porrettana, tra Gallo e Malalbergo. Il bando è stato aggiudicato, già il 18 dicembre 2017 in via provvisoria, all’associazione d’imprese formata da Conscoop e Palistrade 2000, con un ribasso del 34,5% sulla base d’asta di oltre 4 milioni di euro. Si tratta di un ribasso rilevante, che mette il vincitore in posizione di forza rispetto ad eventuali richieste accessorie del committente, come ad esempio un taglio rilevante dei tempi di cantiere.



In attesa di ottenere una risposta definitiva sul cronoprogramma da parte di Anas, che Palazzo Municipale vorrebbe entro Pasqua, si continua a discutere di “misure di attenuazione” della chiusura. Per la linea Atc che collega Santa Maria Maddalena alla città non ci sono alternative al transito in autostrada, modificando la natura del servizio che da urbano dovrebbe trasformarsi in extraurbano. Le corse da Santa Maria dovrebbero comunque imboccare il casello di Occhiobello e uscire a Ferrara Nord, per fermarsi in stazione, mentre la linea 11 si dovrebbe fermare a Vallelunga. Ciclisti e pedoni manterranno comunque la possibilità di attraversare il fiume, visto che passerella ciclopedonale non sarà coinvolta.



Stefano Ciervo



