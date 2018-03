Si schianta contro un tir, muore una ferrarese

Si schianta contro un tir, muore una donna di Ferrara L'incidente nel Mantovano, la vittima è Editta Ancona di 66 anni

MANTOVA. Una donna ferrarese di 66 anni, Editta Ancona, ha perso la vita all'ora di pranzo di oggi, martedì 27 marzo, in un incidente stradale che ha visto coinvolti un camion, guidato da un uomo di Bagnolo San Vito, e un'utilitaria. La Kia Picanto azzurra, guidata dalla vittima, dopo lo scontro frontale con il Tir è stata sbalzata nel fosso che costeggia la strada.

Editta Ancona, 66 anni

Per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto, una volta constatato il decesso, è arrivato il magistrato, che ha autorizzato la rimozione della salma. La polizia locale, intervenuta sul posto, in via Marmirolo all'altezza del bivio per Bosco Fontana, verso la zona industriale di malpensata, a nord di Mantova, ha chiuso il tratto di strada per permettere prima i soccorsi e poi i rilievi di legge. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico, il tratto di Goitese chiuso, infatti, ha provocato code in entrambe le direzioni. Dopo un paio d'ore la circolazione è tornata alla normalità.

La Kia Picanto e il tir coinvolti nell'incidente mortale

Editta Ancona lascia tre figli: Lorena e Paola Girelli e Antonio Pasolini, tutti residenti in città. Probabilmente la vittima si stava recando nel Bresciano, dove vivono alcuni parenti.