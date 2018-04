Pasqua, si prenota via App spiazzati gli alberghi

Niente “tutto esaurito” in questo weekend pasquale. L’improvvido turista che il sabato di Pasqua decidesse di fare meta a Ferrara troverebbe ancora qualche possibilità di alloggio, sebbene, ovviamente, a prezzi più alti rispetto a coloro che hanno già da tempo prenotato. Ieri ci abbiamo provato e questi sono i risultati.



Se una coppia cercasse alloggio tramite il sito airbnb.it, portale che offre affitti in strutture extralberghiere proponendo da camere in appartamenti condivisi fino a intere abitazioni, troverebbe ancora 25 offerte fra centro storico e prima periferia con prezzi variabili dai 36 ai circa 150 euro a notte per una stanza singola. Se si preferisce, invece, affittare un intero appartamento si parte da 50-60 euro per monolocali e bilocali e da 90 per una notte in un intero appartamento, per poi arrivare verso i 200 a notte per un’intera casa.



Attenzione però nel momento della prenotazione. È importante verificare se il bagno sia condiviso o meno, qualora si affitti ovviamente una sola stanza, e bisognerà inoltre aggiungere al mero costo dell’alloggio anche i costi del servizio, variabili a seconda del prezzo per notte, ed eventuali costi di pulizia. Se la stessa coppia decidesse invece di prenotare tramite la piattaforma booking.com potrebbe ancora trovare circa cinque sistemazioni in strutture alberghiere a tre o quattro stelle di cui alcune ancora disponibili per circa 80 euro a notte. Attenzione però alla colazione: caso di offerte come queste potrebbe essere esclusa, ma addizionabile con costi che possono arrivare fino a un ventina di euro per stanza.



Inoltre, subito fuori dalla città, verso Cona o Occhiobello si possono trovare già sistemazioni in albergo per 90 euro a notte colazione inclusa. Ancora qualche disponibilità negli agriturismi nei pressi della città con prezzi variabili dai 75 ai 150 euro, per quelli con più comfort. Si alza poi attorno dai 101 in poi il prezzo di un albergo sulla piattaforma trivago.it in cui, selezionando come meta la città, rimangono solo tre strutture disponibili fra centro e prima provincia.



Meno disponibilità si trova invece per famiglie; se una con due adulti e due bambini, cercasse sistemazione su airbnb troverebbe solo 8 annunci i cui prezzi partono dai 120 euro per una sistemazione in due stanze e dai 160-170 per un intero appartamento. Un po’ più alti invece i costi per eventuali sistemazioni in albergo su booking.com. Partono da poco meno di 160 euro per notte in città (disponibili ancora cinque strutture), se si va verso Cona invece si può già trovare qualcosa per 150 e, spostandosi verso Copparo, addirittura un’offerta sui 132.



Insomma, la tendenza è chiara: il recente allargamento dell’offerta grazie alla presenza di numerose strutture extralberghiere, se da una parte potrebbe aver sfavorito il “tutto esaurito” che gli alberghi solitamente registravano in periodo pasquale, porterà almeno il vantaggio di aumentare il flusso turistico e, di conseguenza, il relativo indotto a vantaggio dell’economia cittadina.



Alberto Ravani