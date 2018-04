Scontro tra auto con quattro feriti

COMACCHIO. Tre giovanissimi di Lagosanto, di età compresa fra i 18 e i 16 anni e un uomo di Portomaggiore sono stati tutti trasportati, ieri pomeriggio, all’ospedale del Delta con ferite, fortunatamente non gravi, dopo uno scontro tra due auto lungo l’argine Agosta, in valle Pega. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione del Lido degli Estensi, intervenuti verso le ore 16, a rilevare l'incidente, una Opel Astra di colore grigio, guidata da un 18enne, che trasportava due amici a bordo e una Volkswagen Golf, condotta da un portuense, sono entrate in collisione, percorrendo la stessa direttrice di marcia lungo la strada provinciale 80, in località strada Fosse, al confine tra i Comuni di Comacchio ed Argenta. Nel luogo del sinistro, in prossimità del cippo Folegatti, è presente un’aiuola spartitraffico, che congiunge 3 strade provinciali (80, 79 e 72). Nonostante i danni riportati da entrambi i veicoli alla fiancata anteriore ed ai pneumatici, tutti gli occupanti, protetti da air bag, poi esplosi, hanno riportato ferite di media e lieve gravità. L'eliambulanza di Ravenna, dopo pochi minuti dal decollo è stata fatta rientrare dal personale delle due ambulanze, rispettivamente di Comacchio e Migliarino, tempestivamente giunte sul posto. A supporto dei carabinieri, impegnati nei rilievi stradali e nell'acquisizione delle sommarie dichiarazioni spontanee dei feriti e dei testimoni oculari dell'incidente, è giunta da Argenta una pattuglia di Polizia Municipale, che ha effettuato la viabilità. Il carro attrezzi ha poi recuperato i 2 veicoli semidistrutti. (k.r.)