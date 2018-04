Copparo, mette un annuncio online e uno stalker la perseguita

COPPARO. Quando ha pubblicato il suo annuncio su una nota bacheca online di offerte di lavoro, mai avrebbe immaginato di passare giornate d’inferno. Non c’era la sua foto così come la sua età. Solo indicazioni sul tipo di lavoro (normalissimo) per cui si proponeva e il suo numero di telefono. Ed è iniziato il calvario.



Un uomo ha trovato il numero in questione ed ha contattato la vittima, la quale si è subito accorta che qualcosa non quadrava e molto gentilmente lo ha liquidato. Ma lui ha continuato a chiamare e le telefonate si sono intensificate nel tempo e alle stesse si sono aggiunti messaggi con molestie e minacce. Lo stalker, un italiano di 50 anni residente nel copparese, pregiudicato, è andato avanti per settimane provocando nella donna, anche lei di 50 anni e sposata, ansia e forte agitazione tanto che ha deciso di fare denuncia ai carabinieri.



I militari hanno dato il via ad una serie di indagini anche perché la vittima non aveva la più pallida idea di chi potesse essere il suo stalker e mettendo il telefono sotto controllo sono in breve tempo arrivati ad identificare il 50enne che è stato denunciato per atti persecutori e minacce. La donna finalmente può tirare un sospiro di sollievo. I carabinieri invitano a denunciare immediatamente ogni tipo di situazione anomala.