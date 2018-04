Pontile da spostare per il traghetto

FERRARA. La soluzione ideale per avviare il progetto di un traghetto in grado di trasportare pedoni e ciclisti da una sponda all’altra del Po quando il ponte sulla statale 16, tra Santa Maria Maddalena e Pontelagsocuro, sarà chiuso per i lavori, è quella di spostare il pontone del Mulino sul Po di Occhiobello di proprietà del comune veneto, sulla sponda ferrarese a ridosso del pontile privato di Arcipesca ancorato a Pontelagoscuro.



È la conclusione nella quale si è arrivati ieri al termine di un sopralluogo tecnico voluto dai due comuni e nel quale erano presenti anche i tecnici Silvia Leziero (architetto) con gli ingegneri Paco Ghirotto e Mirko Brancaleoni. Occorre però un progetto per il trasferimento e anche il via libera da parte dell’Aipo che dovrà autorizzare questo cambiamento definito peasaggistico.



«Contiamo - ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Occhiobello Davide Valentini di trovare presto la soluzione e snellire la burocrazia per arrivare alla definizione del progetto per la navigazione l’attracco del traghetto. I tempi tecnici tra l’altro sono stai già calcolati con partenza ogni 30 minuti. Siamo decisi ad offrire ai nostri cittadini anche questa opportunità durante i mesi del blocco del traffico. Andremo fino in fondo».