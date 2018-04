Ferrara: musica, danza, premi e applausi per tutti

Il Personaggio dell'anno: una grande festa Festa finale con premiazioni per il gioco della Nuova Ferrara "il Personaggio dell'anno". Musica, danza, premi e applausi per tutti LEGGI L'ARTICOLO

FERRARA. Musica, danza e premi sabato, a Palazzo Roverella, sede del Circolo dei Negozianti, per la cerimonia di premiazione della 23ª edizione de “Il Personaggio dell’anno”, «non solo un gioco, ma un’importante iniziativa che permette di valorizzare, lo straordinario lavoro delle tante associazioni di volontariato attive in città e in provincia» ha sottolineato Alessandro Pasetti che ha presentato l’evento insieme a Federica Taranto, ex miss Ferrara e dello staff della Spal.



Nell’occasione, è stato ricordata anche un’altra significativa ricorrenza e cioè il ventinovesimo compleanno della Nuova Ferrara.





Dopo l’inno d’Italia suonato dalla Banda di Cona, la cerimonia è entrata nel vivo con la premiazione, da parte del presidente del Conservatorio, Francesco Colaiacovo, del sesto classificato, categoria “gruppi”, l’Orchestra Alberto e i Murales. La senatrice Paola Boldrini ha, poi, consegnato la targa al sesto classificato, per i “singoli”, Valentino Guerra, acconciatore e istruttore di karate, nonché appassionato d’arte.

Ancora un ottimo piazzamento (quinto-“singoli”) per il poeta Eridano Battaglioli, che, premiato dal presidente del Circolo dei Negozianti, Giovanni Piepoli, ha letto alcuni suoi scritti dedicandoli, tra gli altri, al suo nipotino Gabriele e al direttore della Nuova Ferrara, Luca Traini, diventato, da poco, papà.

Il quinto posto è andato al Gruppo Podistico Il Faro di Formignana: ha consegnato la targa l’assessore al commercio Roberto Serra. Dopo la vittoria nel 2016, quarto posto (“singoli”) per Maurizio Ganzaroli, artista poliedrico ed originale premiato dal direttore della Nuova Ferrara, Luca Traini. Il quarto posto, categoria “gruppi”, è stato assegnato all’associazione la Piccola Brigata di Tresigallo: ha ritirato il premio, dalle mani del consigliere comunale di Tresigallo, Nicola Azzalli, Jenny Marchetti, regista del musical “Aggiungi un posto a tavola”, i cui proventi sono devoluti ad associazioni onlus locali.

Sul podio, al terzo posto (”singoli”), si è classificata Franca Facchini, della compagnia “Insieme X caso”, premiata dall’assessore ai lavori pubblici e al Palio, Aldo Modonesi. Gian Marco Duo, presidente dell’A.i.l. ha ricevuto la targa dal deputato leghista Emanuele Cestari per il terzo posto categoria “gruppi” e ha ringraziato tutti i volontari. L’insegnante di danza del ventre, Linda Gamberini, arrivata seconda, ha festeggiato il risultato ottenuto con un’esibizione molto apprezzata dal pubblico presente; è stata premiata dal presidente di Assostampa Ferrara, Riccardo Forni. Ancora un ottimo piazzamento per la Banda di Cona, seconda per i “gruppi”: dopo l’esecuzione di un marcia, c’è stata la consegna della targa da parte del colonnello dei Carabinieri Marco De Martino.



Bruno Menegatti, di Vigarano Mainarda, ha vinto l’edizione 2018 de “Il Personaggio dell’anno”: a lui sono andate le congratulazioni del direttore della Nuova Ferrara, Luca Traini e quelle del sindaco vigaranese Barbara Paron.



Trionfo nella categoria gruppi per la Polisportiva Quadrilatero, premiata dal questore Giancarlo Pallini.



Marina Cazzanti