Incidente in moto, muore a 26 anni

LIDO DI SPINA. Un terribile incidente in moto, durante una gita in Slovenia con un gruppo di amici, è costato la vita a Mattia Tugnoli, 26enne del Lido di Spina, figlio di Maurizio, titolare del noto ristorante pizzeria "Al Fieramosca" del Lido di Spina.

Il tragico schianto è avvenuto ieri, martedì 1 maggio, intorno alle ore 11.40 lungo una strada panoramica che collega Caporetto a Kranjska Gora. Mattia, neo-laureato in design industriale con la passione per il motociclismo, in corrispondenza di un tornante, ha perso il controllo della sua Suzuky SV 650 S, finendo giù lungo uno scosceso dirupo. Le gravissime ferite riportate non hanno purtroppo lasciato scampo al giovane, che è deceduto sul colpo.

Celeri i soccorsi, ma vani sono stati tutti i tentativi di rianimazione cardio-polmonare praticati, dapprima da un amico e successivamente dai soccorritori. La salma di Mattia Tugnoli si trova ora a Lubiana, in attesa degli accertamenti autoptici. Sul posto si sono subito portati ieri i genitori Maurizio ed Enrica, attorno ai quali si è stretta nel dolore l'intera comunità lagunare.

Amici e conoscenti dipingono Mattia come un ragazzo solare, pieno di vita, con tanti progetti, appassionato di moto e di pallanuoto. Alla famiglia sono giunte in queste ore migliaia di attestazioni di cordoglio, persino da New York, dove Mattia aveva lavorato per qualche tempo dopo la laurea.