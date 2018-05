L’ultimo saluto a Davide sarà al teatro De Micheli

COPPARO. La notizia della morte di Davide Montanari, il copparese appassionato di trekking e guida escursionistica esperta, è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella vita dei tanti che lo conoscevano. Da anni Montanari aveva lasciato Copparo e si era trasferito nel Bolognese, dove viveva insieme alla moglie Jessica e lavorava come dipendente comunale nel Comune di Casalecchio di Reno.

La tragedia si è consumata nella tarda serata di domenica 29 aprile nei boschi tra Canal di Sasso e Posola, nel territorio comunale di Sambuca Pistoiese, in Toscana. «Siamo rimasti senza parole di fronte alla prematura e improvvisa scomparsa di Davide, una persona di grande professionalità e con una capacità e sensibilità umana preziosa per la nostra città - fa sapere Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio di Reno -; il ruolo del Comune nel sistema culturale metropolitano e regionale è stato soprattutto frutto del suo lavoro quotidiano di progettazione culturale e organizzazione dei servizi, in cui trovava ogni volta soluzioni e strade progettuali capaci di orientare le riflessioni più profonde della nostra comunità».



A Copparo, invece, Montanari è stato consigliere comunale dal 1990 al 1995 e assessore alla cultura dal 1995 al 1996. «Copparo ha saputo apprezzare le grandi capacità e la passione di Davide – ha dichiarato il sindaco Nicola Rossi –, sempre legato a Copparo e al suo territorio. Siamo vicini alla famiglia, alla mamma e a fratello Marco, alla moglie Jessica. Accogliendo il desiderio dei famigliari, faremo l’ultimo saluto pubblico a Davide nel teatro comunale De Micheli». La camera ardente per il saluto al 53enne copparese sarà aperta domani dalle 14.30 alle 15.30, a seguire si terrà il funerale nella chiesa di Copparo

Montanari era partito domenica alle 12.30 circa per tracciare un nuovo sentiero nella zona. L’uomo era uscito solamente in compagnia di Alba, il suo inseparabile pastore bergamasco. Intorno le 22.30, non avendo sue notizie, la moglie ha dato l’allarme. Sono così scattate le ricerche nei sentieri in tutta la zona tra Canal di Sasso e Posola. Proprio mentre un gruppo di soccorritori percorreva il sentiero che porta a Posola, è stato udito un guaito disperato. Seguendolo e addentrandosi nel bosco, i soccorritori hanno scoperto il corpo dell’escursionista, riverso a terra, probabilmente stroncato da un malore. Il cane lo aveva vegliato per ore ed i suoi guaiti hanno condotto i soccorritori sino a loro. (s.g.)