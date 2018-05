Lite per un furto, poi le botte davanti a un’auto dei carabinieri

FERRARA. Dopo la lite scoppiata nel parcheggio dell’ex Mof per una richiesta di soldi o un tentativo di furto, l’inseguimento per le strade della città e il tamponamento davanti a un’auto dei carabinieri. Poteva finire malissimo, perché nel tafferuglio seguito all’incidente, un neonato di due mesi ha preso una botta e ha dovuto essere visitato dai sanitari del 118, come uno dei contendenti che sarebbe stato leggermente ferito alle dita con una forbice. Sul caso stanno indagando i carabinieri che nel trambusto hanno subìto la rottura di uno specchietto retrovisore perché il tamponamento (voluto) tra il camper che “fuggiva” e il Fiorino che “inseguiva” è avvenuto all’incrocio tra via Argine Ducale e via Foro Boario proprio accanto a una pattuglia ferma al semaforo. La contesa sarebbe iniziata verso le 19.30 tra due famiglie di bosniaci. Da una lite per soldi o per il tentato furto di una collana sarebbe nato un primo litigio, in zona ex Mof, poi l’inseguimento, il tamponamento e il secondo corpo a corpo. Almeno un paio di persone coinvolte sono fuggite ad accertamenti in corso. Via Argine Ducale bloccata per un paio d’ore; indagini per ricostruire origine, dinamica e responsabilità della vicenda.