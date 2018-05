Gli scaccia uccelli disturbano il sonno, residenti esasperati

Dispositivi scaccia uccelli, residenti esasperati Ostellato. I residenti delle campagne sono esasperati dai dispositivi scaccia uccelli che con cadenza regolare di giorno e di notte sparano colpi a salve per allontanare i volatili. (video Filippo Rubin) LEGGI L'ARTICOLO

OSTELLATO. Sparano cannonate per spaventare gli uccelli che in questo periodo nelle campagne e in particolar modo nelle risaie beccano i semi e la frutta che sta iniziando a maturare. Si tratta di una sorta di “spaventapasseri” dell’era moderna che però non a tutti piace, anzi. Il rumore sordo, che a quanto pare va avanti giorno e notte, disturba i residenti in diverse zone della provincia i quali si sono anche rivolti al sindaco Andrea Marchi per cercare una soluzione.



Non è naturalmente solo il territorio di Ostellato ad essere interessato, visto che in generale il cannoncino viene utilizzato in buona parte delle campagne. Da qualche settimana le cannonate, secondo quanto riferito, sono diventate insopportabili poiché gli scoppi anti-volatili avrebbero avuto un’escalation incontrollata. La loro frequenza si è infatti intensificata: le cannonate si susseguono ormai a intervalli di 10 minuti, specie nelle ore di maggior affluenza degli uccelli, cioè all’alba e al tramonto.

Tutto regolare, fastidio a parte? In linea di massima sì, se utilizzati attenendosi a quanto previsto dalla legge. In pratica, questi sistemi, se vengono utilizzati di giorno (tra le ore 6 e le ore 22) non devono provocare un aumento del livello di pressione sonora misurato all'interno dell’abitazione di più di 5 dB(A), mentre se vengono utilizzati di notte (tra le 22 e le 6) l'aumento massimo ammesso è di 3 dB(A). Naturalmente bisogna tenere conto anche della frequenza dei colpi. Insomma, tutto sta nel buonsenso degli agricoltori e purtroppo, come spesso accade, l’insofferenza verso tutti è causata da un comportamento poco corretto di una minoranza.



Questo sistema di spaventapasseri automatizzato è costituito da un cannone alimentato dal gas di una normale bombola da cucina da dieci chili con la quale si possono raggiungere le 17mila detonazioni (numero peraltro variabile a seconda della loro frequenza, regolabile da 1 a 30 minuti). Il pericolo per le persone e per gli animali è nullo, nel senso che il cannone spara a salve. Passeggiando per le campagne e soprattutto nei pressi delle risaie è semplice trovarne, ed in effetti servono molto a tutela delle coltivazioni. Bisognerebbe però spegnerli nelle ore “di riposo” e nei giorni festivi anche se gli uccelli non hanno orari e giorni...