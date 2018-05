Il colpo al bar con l’auto rubata

Ferrara: furto al bar con l'auto rubata Ritrovata a Pontelagoscuro l'auto utilizzata per un furto in un locale del Barco LEGGI L'ARTICOLO

FERRARA. Avevano studiato il colpo nei minimi particolari i ladri che l’altra notte hanno razziato il bar “Caffè Nero Bollente” in via Bentivoglio al Barco. Prima di compiere il furto hanno infatti rubato un’auto che si trovava parcheggiata in via Panetti di proprietà di una signora residente e poi si sono avviati in via Bentivoglio, dove hanno forzato la porta del bar e hanno preso di mira la macchinetta cambiasoldi posta tra le slot.

I ladri erano ben informati e probabilmente sapevano che c’erano soldi all’interno della macchina. L’hanno portata fuori e caricata sulla vettura rubata e si sono allontanati. Hanno imboccato la via Padova e successivamente sono andato in via delle Bonifiche dove dopo un paio di chilometri hanno fermato l’auto in un luogo indisturbato e solitario.

Hanno forzato la macchinetta ed hanno asportato i soldi contenuti all’interno. Si sono poi allontanati, lasciando l’auto rubata sul posto. Ieri mattina è scattato l’allarme perché una passante residente ha visto l’auto con la macchina cambia soldi rotta all’interno. Sul posto è arrivata la polizia che ha provveduto ad informare la proprietaria. Nel frattempo anche al bar del barco si erano già accorti dell’intrusione. L’altra settimana avevano colpito un altro bar al Barco.