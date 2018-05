Palio, San Luca vince 5 gare, ma il singolo e la coppia vanno a San Giovanni

Palio di Ferrara 2018: i Giochi delle bandiere Impazzano i Giochi delle Bandiere, le prime competizioni tra contrade per l'edizione 2018 del Palio cittadino; dopo le prove di sabato spettacolo in Piazza Municipale anche domenica LEGGI L'ARTICOLO

FERRARA. Nonostante l'incubo del maltempo, i giochi della bandiere si sono svolti regolarmente ieri sera in piazza Municipale, considerata a livello nazionale il vero Maracanà degli sbandieratori. Una sfida che non ha visto Andrea Baraldi, il grande assente, e la mancana del pluricampione italiano si è fatta sentire per San Giacomo, rimasto a bocca asciutta di titoli, nonostante i giovani sostituti siano stati da applausi.

San Luca in piazza Municipale, un vero trionfo

La serata è iniziata con la gara del singolo che ha visto il successo di Nicolò Chiodi per San Giovanni (punteggio 28,24), che aveva già vinto in questa categoria in piazza Municipale nel 2014, spezzando proprio i predominio di Baraldi. Al secondo posto si è piazzato Alessandro Tortorici di Santa Maria In Vado (26,83), campione italiano in carica, terzo posto per Andrea Colosi di San Luca (24,21). Un gradino sotto dal podio troviamo Emanuele Bigoni, il giovane sostituto di Baraldi per San Giacomo (24,01). Seguono poi Santo Spirito (21,98), San Benedetto (18,58), San Giorgio (18,26), San Paolo (11,02).

Nella Piccola Squadra la vittoria è andata alla contrada di San Luca (27,24) seguita da Santo Spirito (26,24), San Giovanni (23,53), San Paolo (18,82), San Giorgio (18,61), San Giacomo (18,05), Santa Maria in Vado (17,61). Non ha partecipato San Benedetto.

Nella Grande Squadra ancora una vittoria per San Luca (25,97), seguita da San Giacomo (25,12), Santo Spirito (24,93), San Giovanni (24,85), Santa Maria in Vado (23,54), San Paolo (22,00), San Giorgio (17,69), San Benedetto (14,47).

I Musici hanno visto ancora l'affermazione di San Luca, seguito da Santo Spirito, San Giacomo, San Giovanni, San Paolo, Santa Maria in Vado, San Giorgio. Fuori classifica San Benedetto.

Anche la Coreografica alla fine è stata assegnata a San Luca.

Questa mattina invece i giochi sono ripresi con la gara delle Coppie, con ancora San Giovanni grande protagonista. La Lince infatti ha vinto con la coppia Chiodi Ramari (25,94) che ha battuto per sette centesimi di punto la coppia Zonari-Marrazzo di San Luca (25,87), terso posto per Solito-Malacarne di Santo Spirito (24,70). Seguono San Giacomo con la nuova coppia Bigoni-Musacci di San Giacomo (22,85), seguiti da Gessi-Ferrari di San Paolo (17,33) e da Volta-Poletti di San Giorgio (16,38). Non hanno gareggiato in questa disciplina le contrade di Santa Maria in Vado e San Benedetto.

Nel pomeriggio la piazza Municipale è terreno di gara degli sbandieratori under 15, le giovani promesse ferraresi.