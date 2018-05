Aggredisce insegnante e studentessa nel percorso vita

CENTO. Sconcertante aggressione questa mattina, 15 maggio, verso le 9.30 nel percorso vita di Cento, a fianco dell'ospedale. Al vicino Pronto soccorso sono state un'insegnante e due ragazze del Liceo Cevolani, che stavano facendo ginnastica all'interno del percorso. Il protagonista dell'aggressione è un residente straniero della zona, che a quanto è stato possibile ricostruire, è stato infastidito dalle grida delle ragazzine di due classi, una prima e una terza, ed è sceso ad "affrontarle". L'insegnante non ha aperto il cancello del percorso ma l'uomo è riuscito ugualmente ad entrare, colpendo con pugni la donna e poi con schiaffi anche una studentessa di 17 anni. Oltre a loro sono finite in ospedale una ragazzina di 14 anni, colpita da un attacco d'asma per l'agitazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cento, che hanno condotto l'aggressore in caserma, e anche il sindaco Fabrizio Toselli.