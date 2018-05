Ponti, il cantiere a Gallo partirà l’11 giugno come a Pontelagoscuro

FERRARA. L’11 giugno è una data importante per la viabilità ferrarese, a nord e sud del territorio. Oltre alla ristrutturazione del ponte sul Po tra Santa Maria Maddalena e Pontelagoscuro che porterà al blocco totale sulla statale 16 Adriatica, nella stessa giornata - che coincide con l’inizio della settimana dopo la conclusione dell’anno scolastico - partiranno anche i lavori per il rifacimento del ponte sul fiume Reno tra Malalbergo e Gallo sulla statale Porrettana. Ci sarà quindi anche su questo fronte una dilezione in avanti, più piccola rispetto a quella fatta per Pontelagoscuro, una settimana dopo, rispetto allo slittamento di tre settimane per il cantiere del ponte sul Po. Ricordiamo che a Gallo i lavori al ponte sul Reno verranno effettuati dalla stessa Ati formata da Conscoop di Forlì e la Palistrade 2000 di Caserta, impegnati nella costruzione del ponte sul Po. Ieri mattina infatti a Malalbergo c’è stato un incontro con l’Anas, i comuni interessati e le due province di Ferrara e Bologna per mettere a punto il piano di intervento che a differenza di quello previsto tra Pontelagoscuro e Santa Maria Maddalena prevede la chiusura parziale e l’istituzione di un senso unico alternato. Anche in questo caso la durata dei lavori è prevista in quattro mesi con la fine del cantiere nel mese di ottobre. C’è un impegno anche a riasfaltare le strade secondarie che dovranno sobbarcarsi un carico maggiore di traffico durante l’emergenza.

Intanto sul fronte della chiusura del ponte sul Po tra Venero ed Emilia Romagna per oggi, 15 maggio, sono attese notizie positive o quanto meno di sblocco da parte di Trentitalia e Ferrovie dello Stato sul problema delle fermate aggiuntive per i treni interregionali. Prosegue anche il lavoro per attivare entro l’11 giugno un servizio di traghetto che colleghi le due sponde del fiume per consentire un attraversamento più agevole per i pedoni e i ciclisti. Ultimi ritocchi anche per il trasporto pubblico e con l’attivazione di due fermate tra Santa Maria Maddalena e Occhiobello per la navetta che dovrà attraversare il Po usando l’A13.