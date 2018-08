Un lutto senza fine per il piccolo Filippo 

leggi anche: Morti da West Nile, il rebus dell’area rossa: i casi più gravi tra Ferrara e Alto ferrarese I tre decessi fra persone residenti nel capoluogo, a San Bartolomeo e Cento. Tre i pazienti ancora ricoverati al S. Anna

FERRARA. Sabato è stato il giorno del grande dolore. La morte del piccolo Filippo Partigiani, 10 anni, tamburino per la contrada di San Luca e promessa del nuoto (che già praticava a livello agonistico e con eccellenti risultati) nel terribile incidente stradale di giovedì sera avvenuto a Torre Fossa, ha smosso una comunità di centinaia e centinaia di persone. Parenti, amici, conoscenti, colleghi. Il telefono del papà Stefano, 57 anni, autista della Tper, da tutti stimato e benvoluto per il suo carattere mite e generoso, ieri ha continuato a squillare incessantemente.





Intanto migliorano lentamente le condizioni della mamma, Graziella Zappalà, 47 anni, che venerdì sera attorno alle 22 era alla guida dell’auto del disastro, una Honda Jazz.

«Oggi (sabato per chi legge, ndr) le dovrebbero togliere i tamponi dal naso, - ha detto ieri pomeriggio al nostro giornale papà Stefano - , è lì, in quel punto, che ha preso l’urto più forte ed è sempre a livello del naso - ha detto ancora Stefano - che deve aver ricevuto l’urto dell’airbag. Comunque sta meglio. È disperata, continua a dirmi che ha fatto tutto quello che è, umanamente ed in quelle condizioni, possibile. I funerali? Andremo a dopo Ferragosto», dichiara papà del bambino.

C’è da ipotizzare che saranno in tantissimi a voler prendere parte alla cerimonia per l’ultimo saluto al piccolo Filippo che con papà e mamma abitava a Sant’Egidio, una piccola frazione di Ferrara. Moltissime sono difatti le persone in contatto con la famiglia Partigiani, sia per il suo lavoro di autista che lo porta a contatto giornalmente con migliaia di persone, sia per il cordoglio e lo sgomento suscitati da una tragedia di tali proporzioni. Filippo è stato già messo a disposizione della famiglia, così che dopo il 15 agosto potranno essere fissate le esequie, come ieri al telefono confermava il papà.

Intanto, davanti al civico 561 di via Giuseppe Fabbri, teatro del dramma, si è snodato un piccolo pellegrinaggio di amici, colleghi, conoscenti, ma anche tante persone che non conoscono papà Stefano e mamma Graziella e che si sono ugualmente fermati per un attimo di raccoglimento. Gesti, sentimenti e parole che hanno cercato di lenire un dolore senza fine e che il papà Stefano ha voluto sottolineare nella telefonata col nostro giornale, ringraziando tutti coloro che sono stati vicini alla famiglia. Tantissime le testimonianze di affetto dalla contrada, dalla scuola elementare di Gaibanella, ed anche dalle “medie” Bonati di Ferrara che Filippo avrebbe iniziato a frequentare alla riapertura dall’anno scolastico 2018-2019.



Nel frattempo anche con la Sicilia, regione di origine di mamma Graziella, le linee telefoniche sono roventi: i parenti chiedono, difatti, insistentemente quando saranno fissati i funerali per poter programmare la partenza verso Ferrara. —