Scontro frontale fra due tir, conducenti in gravi condizioni

Scontro frontale fra due tir sulla Romea, gravi i conducenti Impatto violentissimo, i due uomini portati agli ospedali Sant'Anna di Cona e Maggiore di Bologna. Statale chiusa a Vaccolino

VACCOLINO. Gravissimo schianto sulla strada statale Romea, verso le 16 di oggi, martedì 14 agosto, tra due autoarticolati. Uno dei due mezzi pesanti, diretto a Cittadella di Padova con un carico di sabbia, ha improvvisamente perso uno pneumatico, finendo con la fiancata destra nella scarpata che affianca la statale. Nel tentativo di rimettere sulla sede stradale il Tir, l'autotrasportatore ha sbandato in direzione opposta, andando a invadere la corsia di marcia contraria e scontrandosi frontalmente con un autoarticolato carico di fusti di birra e che procedeva nella in direzione Ravenna.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, due squadre di vigili del fuoco di Codigoro e di Comacchio e l'eliambulanza di Bologna. Il conducente del primo autoarticolato è stato trasportato in ambulanza con codice 3 all'ospedale di Cona, in condizioni gravi ma non disperate, mentre il collega, dopo prolungate manovre rianimatorie effettuate sul luogo del pauroso incidente, è stato trasportato in condizioni gravissime, in eliambulanza, all'ospedale Maggiore di Bologna.

Mentre scriviamo, sono ancora in corso i rilievi stradali da parte dei carabinieri e le attività degli operai incaricati da Anas per la pulizia della sede stradale, invasa da sabbia e fusti di birra danneggiati. L'incidente frontale è avvenuto al chilometro 37 della statale Romea, in prossimità dell'abitato di Vaccolino. La statale resterà chiusa ancora per diverso tempo in quel tratto, per consentire anche il recupero dei due mezzi pesanti.