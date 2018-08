West Nile senza tregua, anche oggi un nuovo ricovero

FERRARA. La West Nile quest'anno sembra non concedere tregua, e il bollettino dei ricoveri di pazienti colpiti da Febbre del Nilo purtroppo è in costante aggiornamento. Anche oggi (18 luglio) si registra infatti un nuovo caso, con un'altra persona ricoverata all'ospedale di Cona in gravi condizioni a causa del virus trasmesso dalla puntura di zanzara. L'ultima diagnosi risaliva appena a venerdì, con l'arrivo all'ospedale Sant'Anna di un turista di 80 anni in vacanza al Lido delle Nazioni.

Sale così a sei il numero di pazienti ricoverati nel Ferrarese, e con i tre decessi avvenuti nelle ultime settimane, i casi complessivi risultano 9. Dei sei pazienti tutt'ora all'ospedale, due sono in lieve miglioramento, ma tutti continuano a esssere tenuti sotto stretta osservazione per le complicanze di tipo neurologico innescate dal virus, che si manifesta nella sua forma grave in un numero molto limitato di casi, ma con esiti che possono essere letali. In rapida successione, il 28, 30 e 31 luglio, sono morti tre pazienti (uno di Cento e due di Ferrara) a cui era stata riscontrata la West Nile.