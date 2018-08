In azione le doppiette: il rione Cinquanta invaso dai piccioni

VIGARANO PIEVE. “Doppiette” anti piccioni in azione nell’area della coop Capa. Da ieri, infatti, come stabilisce un’ordinanza del sindaco sono in azione (e continueranno anche oggi) i cacciatori coadiutori per contenere e ridurre gli stormi di piccioni che stazionano in numero sempre più crescente nella zona.



L’area è quella del rione Cinquanta alla periferia di Vigarano Pieve, in prossimità della sede della cooperativa Capa Cologna. Il sempre crescente numero di piccioni, che hanno scelto la zona come loro rifugio notturno, ha cominciato a creare grossi problemi ai residenti della zona causa gli escrementi che i volatili depositano ovunque.



In alcune abitazioni il guano ha ricoperto finestre e balconi facendo scattare vibrate proteste dai residenti. Oltre al disagio si rischia anche un problema sanitario. Si è quindi deciso di far entrare in azione i cacciatori coaudiutori che operano sotto l’egida ed il controllo della polizia municipale.



«L’onere del controllo dell’ecosistema – ha spiegato il sindaco Barbara Paron – è nostro. E come Comune abbiamo dovuto intervenire. Per muoverci nel rispetto di tutte le norme ci siamo consultati anche con la polizia provinciale. Oltre al disagio, l’aumento incontrollato dei piccioni può causare anche l’insorgere di malattie tra i volatili. Per questi motivi abbiamo fatto intervenire i cacciatori coadiuatori».



Sui motivi che hanno indotto il Comune a usare questo sistema per ridurre il numero dei piccioni e sui motivi che portano questi volatili ad addensarsi nella zona, il sindaco evidenzia che «far intervenire i coadiutori è stata una scelta dettata dal fatto che conoscono molto bene la zona, non sono fanatici dello sparo ma intervengono con la convinzione che riducendo la specie eliminano i disagi contribuendo nel contempo a mantenere integro e sano il ceppo dello stormo di piccioni. Li ringrazio per la disponibilità anche sul fronte di nutrie e volpi. Forse la presenza di grandi capannoni e la vicinanza alla campagna creano elementi ideali per i piccioni che, non è la prima volta che si ammassano nella zona».



Già alcuni anni fa, infatti, i cacciatori coadiutori erano intervenuti per ridurre il gran numero di volatili che allora, oltre al rione Cinquanta, avevano invaso anche parte del centro di Vigarano Pieve. —



Giuliano Barbieri.

