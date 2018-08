I controlli della Polizia stradale in provincia

FERRARA. Proseguono i controlli della Polizia stradale sulle arterie di massima percorrenza di Ferrara e provincia. Perché una costante ed incisiva azione di repressione dei comportamenti illeciti da parte degli organi di polizia determina un effetto maggiore se accompagnata da un'opera di collaborazione fra cittadini ed istituzioni. Questo concetto è rafforzato dalla prevenzione, in primis mediante la visibilità e la prossimità al cittadino-utente della strada e, collateralmente, mediante iniziative di promozione, comunicazione, informazione e formazione.

Per tale motivo, nella settimana che va da lunedì 3 a venerdì 8 settembre saranno programmati servizi quotidiani di controllo sulla superstrada Ferrara-Mare e sulle statali Romea e Adriatica, dunque occhio in particolare a rispettare i limiti di velocità, ma anche attenzione a non stare alla guida con il telefonino.

Si segnala, inoltre, che attraverso il sito web della Polizia di Stato ( http://www.poliziadistato.it/articolo/175 ), ogni lunedì mattina l’attività programmata, a livello nazionale, è resa disponibile al pubblico, così da verificare i controlli anche al di fuori della nostra provincia.