Dallo stato di coma al brevetto di volo. «Così posso aiutare i nostri ragazzi disabili»

Il Volo degli Angeli: dal coma al brevetto di pilota La straordinaria esperienza di Francesco Barbieri: dopo tre anni di riabilitazione per un'incidente ha fondato un'associazione benefica per aiutare i ragazzi disabili a "volare alto" e ritrovare la voglia di vivere.LEGGI L'ARTICOLO

VOGHIERA. L’Associazione il Volo degli Angeli è stata creata a Voghiera nel giugno del 2014. È un’associazione sportiva di promozione sociale riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna, che si occupa di attività legate all’esperienza e alle opportunità del volo a fini sociali, con particolare attenzione ai disabili e ai portatori di handicap e alla tutela del territorio, ovvero alla ricerca di discariche abusive e relativa segnalazione agli organi competenti.



L’obiettivo



Lo scopo di questa associazione è aiutare i più bisognosi, bambini e ragazzi disabili del territorio in cui vive il fondatore, Francesco Barbieri. E anche per fare in modo che si viva meglio in quella stessa terra. Il presidente dell’associazione è lo stesso Barbieri, residente a Voghiera, la cui iniziativa parte da molto lontano, addirittura dal 1991, quando il destino gli tese un brutto sgambetto.