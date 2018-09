Guerra tra bande e agguato con machete: due arresti della Polizia

FERRARA. Era stato un agguato, in pieno giorno, alla fine di luglio, contro un loro connazionale, colpito alla testa con un machete e finito all’ospedale in fin di vita con la testa spaccata.

Un tentato omicidio che ha fatto da sfondo alla guerra tra bande di nigeriani: la polizia dopo un mese di indagini ha arrestato due nigeriani, gli aggressori che lo colpirono, con l’aiuto di altri che continuarono il pestaggio durato pochi secondi.

Giovane aggredito con un machete, i residenti cercano di soccorrerlo In questo video gentilmente inviatoci da un lettore si vedono alcuni residenti di via Olimpia Morata, zona Gad, mentre cercano di soccorrere un giovane extracomunitario appena aggredito a colpi di machete. E' ferito, poco dopo il giovane monterà su una bicicletta ma si sentirà poco bene in via Oroboni e sarà soccorso dal 118. Portato in ospedale in condizioni molto gravi.



La squadra mobile della polizia di Stato presenterà oggi, 1 settembre, i dettagli dell’operazione.

Come ricordiamo il 30 luglio scorso, alle 17.45, in via Oroboni, angolo via Morata i due nigeriani armati di machete aggredirono il connazionale 26enne.

Solo l’intervento dei cittadini e di un altro ragazzo nigeriano evitavano che l’aggressione avesse conseguenze tragiche: il ragazzo aggredito fu ricoverato in prognosi riservata e si salvò grazie al tempestivo intervento di 118, polizia ma soprattutto l’allarme lanciato dai cittadini che non si sono girati dall’altra parte. Le indagini dicevamo hanno portato all’arresto dei due nigeriani accusati di tentato omicidio.