Anziani e West Nile: «Nessuna paura, ci difendiamo così»

FERRARA. Ogni centro Ancescao ha ricevuto in questi giorni un’ordinanza comunale che, su disposizioni della Regione, fornisce le istruzioni per procedere «alla disinfestazione, sorveglianza e controllo dell’infezione da West Nile virus» sia delle zone verdi circostanti la struttura, sia nei luoghi dove sono presenti acque stagnanti compresi i sottovasi; mentre già una precedente ordinanza obbligava a coprire con una rete le botti d’acqua degli orti. I soci non sembrano particolarmente preoccupati della situazione che la zanzara West Nile sta creando, in quanto concordano nel dire che le cinque vittime ferraresi erano tutte persone anziane ma affette da tante patologie.



I trucchi anti-pizzicotto



«C’è timore – confessa Paola Gardenghi – però sono fortunata perché a me le zanzare in genere non pizzicano. Mio marito invece attira le zanzare e ha risolto, almeno in parte, il problema ricorrendo a un farmaco omeopatico consistente in 5 piccole pastigliette da mettere sotto la lingua che gli danno una autonomia di un paio di ore, ma lo può fare solo una volta al giorno». Anche Domenico Gatti non è vittima dalle zanzare, mentre lo è la moglie che si difende con i soliti prodotti. «Certo – conclude – che quando leggo sul giornale che ci sono stati ormai 5 morti, la cosa diventa pesante».



È un po’ polemico invece Gianni Ferioli, che ha apprezzato l’iniziativa del Comune di Occhiobello che sta mettendo a disposizione dei cittadini prodotti antizanzare da posizionare nei luoghi previsti, «mentre il Comune di Ferrara – sottolinea – ci dà indicazioni su come procedere per disinfestare ma a nostro carico. Io sono tra i fortunati che le zanzare evitano, ma capisco il disagio e la preoccupazione che hanno le persone soggette alle punture».