Scuola, primi giorni pieni di “buchi” .Da nominare centinaia di supplenti

Partenza zoppicante per le scuole ferraresi. La campanella questa mattina suonerà ad orari differenti rispetto al previsto in parecchi istituti soprattutto della Secondaria di primo e secondo grado, a causa dei ritardi nella distribuzione delle supplenze, che quasi certamente apriranno “buchi” per tutta la prima settimana. E in certi casi i cantieri dovranno convivere con le lezioni.



“lunghi” con le graduatorie



I sindacalisti avevano lanciato l’allarme già ai primi di settembre: lo slittamento delle chiusure delle graduatorie aggiuntive per gli specializzati, che peraltro riguardano un numero relativamente contenuto di insegnanti, avrebbero causato problemi a catena. «Abbiamo ricevuto le graduatorie dei supplenti solo venerdì scorso, così è stato possibile convocare le chiamate solo per il 18 e 19 settembre: a scuola già cominciata» fa presente Maria Gaiani, dirigente De Pisis e segretaria Snals, che segue appunto le nomine per le scuole Secondarie di tutto il territorio. Stessa situazione per Infanzia e Primarie, anche se con numeri più contenuti. «Siamo messi peggio rispetto agli altri anni, quando non succedeva che le nomine venissero effettuate dopo l’apertura» annota sconsolata Hania Cattani, segretaria Cgil scuola. E c’è chi sottolinea come in altre provincia, emiliane e del vicino Veneto, i ritardi siano anche più pesanti.



Macchia di leopardo



I problemi maggiori sono tra Medie e Superiori, con circa 400 posti, tra cattedre “intere” e spezzoni significativi, da assegnare tra martedì e mercoledì mattina; poi ci sarà l’insediamento dei supplenti, e qui dipenderà dai luoghi di provenienza. Gli ultimi buchi saranno chiusi dai singoli istituti, come succede ogni anno. «Nell’Infanzia e nelle Primarie i posti comuni da assegnare sono pochi - spiega Neda Tumiati, dirigente di Argenta e referente per queste nomine - Si possono calcolare in tutto 15 cattedre per i supplenti. Sono invece molti di più, circa 120, i posti di sostegno da assegnare». Alle Primarie non ci dovrebbero essere aperture a scartamento ridotto, anche perché di solito la prima settimana i rientri non partono. A macchia di leopardo la situazione alle Medie, con la De Pisis a pieno regime ma l’accorpata Porto Garibaldi a ridurre di 4 ore l’orario, come a Bondeno. Quattro ore al giorno è il “menu” di molti istituti di secondo grado, tra i quali il Bachelet.



Con una maratona di 12 ore è stato invece completato il quadro del personale Ata: arriveranno supplenti anche da Sicilia, Toscana e Marche.



Lavori in corso



Cantieri aperti alla Ciari di Cocomaro e alla Leopardi, come al Carducci di via Canapa e al Vergani. Ma le lezioni cominceranno ugualmente. —



