Piace il nuovo mercato. «Ma occorrerebbe pubblicizzarlo di più»

FERRARA. Il mercato del lunedì ha superato il debutto nella nuova location di piazza Castello e piazza Savonarola. Acquirenti soddisfatti della collocazione centrale che e c’anche un riscontro positivo degli ambulanti a cominciare dal presidente provinciale dell’Anva, Pier Carlo Baglioni.



Buona la prima

«Ci sono piccole cose da mettere a regime – dice Baglioni – ma nel complesso siamo soddisfatti di questa collocazione provvisoria del mercato del lunedì che durerà fino a dopo Natale». «L’ambiente è decisamente migliore di quello dove ci trovavamo prima – dichiara un altro operatore – bisogna solo aspettare che la gente si abitui al cambiamento e venga qui».



Il parere dei venditori ambulanti del mercato del lunedì, ieri per la prima giornata in Largo castello e Piazza Savonarola, è stato pressoché unanime. Chi si è lamentato perché è stato un lunedì un po’ in sordina, chi invece trovandosi a ridosso di Corso Martiri ha visto finalmente un certo passaggio di persone, chi infine teme che la distanza fra il parcheggio di piazzale Kennedy, trattenga la clientela solo nella prima parte del mercato e non li spinga fino al Castello; in pratica infatti il mercato ora è disposto in tre spazi diversi e questo può inizialmente creare disagio; o almeno è questo che temono alcuni. «Però è troppo presto per fare una valutazione – proseguono i commercianti – cambiare abitudini non è sempre facile e nel nostro caso intervengono diversi fattori. Certo è che lassù sulle Mura non era più possibile andare avanti; non veniva più nessuno; tutti si fermavamo in piazza Travaglio o lungo via Baluardi; insomma il mercato era morto. Adesso noi speriamo in una rinascita, tanto peggio di prima non è possibile».



Più pubblicità

C’è un altro aspetto che li rende tutti unanimi: sarebbe utile una maggior pubblicità del trasferimento. «Lo spostamento andava evidenziato in più punti, perché secondo noi molti non sanno ancora di questa nuova locazione delle bancarelle». —



Margherita Goberti



