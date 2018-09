Urtata dal carro attrezzi con il vigile a bordo

Urtata dal carro attrezzi con a bordo il vigile L'incidente in piazza Travaglio a Ferrara durante il mercato settimanale (video Andrea Rossetti)

FERRARA. È finita all’ospedale con lievi contusioni, più per lo spavento che per la gravità dei traumi riportati, ma l’incidente in cui è rimasta coinvolta stamattina una signora ferrarese ha qualcosa di paradossale. Perché a urtarla e a farla cadere dalla bicicletta è stato il carro attrezzi, con a bordo un agente municipale, incaricato di sgomberare il parcheggio di piazza Travaglio da eventuali auto in sosta, in vista del mercato del venerdì.

Erano passate da poco le 7 e il mezzo, di una ditta privata, era entrato nel parcheggio per caricare una macchina: uscendo in retromarcia, ha urtato una signora in bicicletta, che in quel momento stava transitando lungo via Kennedy.

Il carro attrezzi procedeva a velocità ridottissima e questo ha fatto sì che le conseguenze dell’urto siano state altrettanto ridotte. La signora, caduta a terra, è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e portata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna a Cona, ma ha riportato solo alcune escoriazione con pochi giorni di prognosi. —

