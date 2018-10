Trovata in Po donna scomparsa 17 mesi fa

L’ultimo appello dei familiari appena un paio di settimane fa dalle Tv nazionali e dai giornali locali, a 17 mesi dalla sua scomparsa: «Aiutateci a trovare Ornella». Lunedì scorso, poi il ritrovamento di un corpo nelle acque del Po, tra Taglio di Po e Porto Tolle. E ieri, dopo gli esami tecnici su quel corpo affiorato, la certezza che spegne ogni speranza, che si tratta di Ornella Paiato, la donna che abitava a Santa Maria Maddalena e scomparsa la sera del 6 aprile 2017 tra S. Maria e Pontelagoscuro.

Ornella Paiato, la donna scomparsa e ritrovata





L’ufficialità è arrivata ieri dopo gli esami eseguiti alla Medicina Legale: la certezza che segue la prima ipotesi degli inquirenti, nata già al momento del ritrovamento del corpo: le scarpe, ancora calzate, nonostante il lungo periodo di permanenza in acqua, erano di un modello piuttosto particolare, ortopediche. E Ornella Paiato aveva problemi di deambulazione, e si spostava aiutandosi con una stampella. Poi nel corso dell’autopsia, è stata trovata una barra di titanio, parte integrante di una protesi, come appunto quella che aveva la donna scomparsa: a questo punto, nessun dubbio, dovuto al numero di matricola della protesi, identificativo dell’operazione e, quindi, della paziente.



La donna era scomparsa il 6 aprile, e per un anno e mezzo i familiari hanno lanciato continuamente appelli e anche sul lato ferrarese del Po avevano affisso volantini alla ricerca di indicazioni sulla donna scomparsa.