FERRARA. E’ stato arrestato da personale della Squadra Mobile, un cittadino svizzero, domiciliato al Lido degli Estensi, al quale è stato notificato l’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano, in quanto il medesimo nel 2009 a Busto Arsizio (Varese) si rese responsabile dei reati di violenza sessuale e sequestro di persona, per cui dovrà espiare una pena pari a sei anni di reclusione.