Gli cade la droga dalla tasca mentre passa la polizia

FERRARA. Nuovo arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti effettuato dagli uomini della Squadra Volante di Ferrara, guidati dal commissario capo Mancinelli.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 ottobre, durante l’ordinario servizio di controllo del territorio, nel pieno centro cittadino, gli operatori scorgevano un passante che perdeva dalle tasche dei pantaloni un oggetto, per poi raccoglierlo velocemente e riporlo in tasca. Insospettiti, gli operatovi procedevano a identificarlo, risultando essere cittadino brasiliano di 28 anni arrivato in Italia da un paio di giorni, chiedendogli inoltre cosa avesse nelle tasche. L'uomo, non senza ritrosia, estraeva un panetto di colore marrone avvolto nel cellophane.

Gli agenti, intuendo immediatamente la natura del panetto, procedevano alla perquisizione personale, che dava esito positivo: nello zainetto, infatti, si rinvenivano alcune palline di presumibile sostanza stupefacente e due sigarette fatte a mano, all’interno di un sacchetto di plastica che aveva con sé veniva trovato un altro panetto marrone avvolto nel cellophane e nel portafogli custodiva 300 euro suddivisi in una banconota da 100 e 4 da 50 euro.

Tutta la sostanza ritrovata, sottoposta a sequestro, da analisi speditiva risultava positiva ai derivati della cannabis, tipo hashish, del peso lordo totale di 157,714 grammi. Anche le banconote venivano sequestrate e il giovane veniva tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio, data la rilevante quantità di sostanza stupefacente e la somma di denaro in contanti che aveva con sè.