Finisce con la sua moto nella scarpata, tragedia per una ferrarese in Toscana

FERRARA. È stato un malore a provocare la morte ieri pomeriggio di Paola Villa, 52 anni, di Ferrara mentre in moto stava percorrendo la provinciale 20 a San Marcello Piteglio nell’appennino toscano in provincia di Pistoia, nei pressi de La Lima, in località Uffiziatura.



La donna, che era in compagnia del marito che viaggiava su un’altra moto e di altri amici sempre motorizzati, poco prima delle 13 è stata vista accasciarsi sul manubrio di guida, come se avesse perso i sensi, non riuscendo più a governare la moto ed è caduta prima di finire nella scarpata con un volo di una decina di metri che si è arrestato tra le piante. I carabinieri della compagnia di San Marcello hanno raccolto le testimonianze di chi ha visto chiaramente la donna perdere il controllo del mezzo.



Niente autopsia



Dato l’allarme al 118, sul posto sono accorsi un’ambulanza della Misericordia di Cutigliano e i vigili del fuoco di Pistoia per recuperare la donna dalla scarpata e aiutare i soccorritori a raggiungerla in sicurezza. Era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, che era stato fatto atterrare poco lontano dal luogo dell’incidente. Ma le lesioni subite nella caduta hanno reso vano ogni tentativo di rianimazione. Su disposizione del pm di turno in procura, la salma è stata messa a disposizione della famiglia, senza effettuare l’autopsia perché in seguito al referto medico il decesso è stato provocato dal malore fulminante che ha colpito la donna mentre era sulla moto. Prima dell’arrivo dei sanitari il marito e gli amici che si trovavano sul posto al momento dell’incidente hanno cercato disperatamente di rianimarla, vedendola ancora parzialmente cosciente anche se le sue condizioni erano disperate, ma purtroppo tutto è stato vano. Il malore che ha colpito la donna non le ha dato scampo. All’arrivo dei primi soccorritori le condizioni erano già più critiche. Hanno cercato di rianimarla prima nella scarpata dove era caduta, poi quando la donna è stata riportata in strada su una lettiga dei vigili del fuoco, le operazioni di rianimazione sono continuate per quasi un’ora.



La passione dei viaggi in moto



La passione dei viaggi in moto di Paola Villa in compagnia del marito Roberto Mattioli era ampiamente documentata dal profilo social della donna che postava spesso immagini e impressioni delle gite compiute su due ruote.



Lavorava al Sant’Anna



Paola Villa lavorava come operatrice infermieristica all’accettazione del dipartimento della clinica oculistica dell’ospedale Sant’Anna a Cona. Da oltre 22 anni era impiegata al nosocomio ferrarese e da un anno si era sposata con Roberto Mattioli. La notizia della morte di Paola si è sparsa in serata in città creando un vasto cordoglio. La donna era originaria di Torino e si era trasferita successivamente a Ferrara. Da molti anni abitava in via Chendi, nella zona di Quacchio . —



