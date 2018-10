Rapina una donna nei pressi della Procura, i carabinieri lo arrestano subito

FERRARA. Verso le14 di ieri, venerdì 26 ottobre, i carabinieri della Compagnia di Comacchio hanno arrestato in via Mentessi a Ferrara, F.F., 48enne residente a Mesola, pregiudicato, in flagranza del reato di rapina.

I militari, componenti di un’unità autoradio del Norm lagunare, mentre si stavano recando negli uffici della procura della Repubblica cittadina, che si trova appunto in via Mentessi, hanno intercettato F.F. che aveva appena sottratto la borsa - contenente denaro, documenti ed effetti personali - a una donna in biciletta. Lo stesso, per assicurarsi la fuga a sua volta in sella a una biciletta, ha volontariamente investito uno dei due carabinieri che gli avevano intimato di fermarsi, per poi essere definitivamente bloccato e tratto in arresto.

L’arrestato è stato quindi trattenuto presso la camera di sicurezza della caserma Appuntato Carmine della Sala in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo.